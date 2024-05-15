Sınıf Öğretmeni Köy Köy Gezerek Kitap Hediye Ediyor

Elazığ'da sınıf öğretmeni 52 yaşındaki Hacı Ormanoğlu, kırsaldaki öğrencilere okuma sevgisi aşılamak için köy köy, okul okul gezerek kitaplarını hediye ediyor.

Şair Hayri İlkokulu'nda görev yapan Ormanoğlu, 30 yıllık mesleki tecrübesiyle 3 kitap kaleme aldı.

Ormanoğlu, "Ben Onları Çok Sevdim" adlı kitabında yaşanmış hikayeleri, eğitimle ilgili çalışma ve projeleri, "Yitirdiğimiz Değerlerimiz Mahalle Arkadaşlığı" adlı kitabında çocuklukta mahallede yaşanan arkadaşlıkları ve yapılan etkinlikleri anlatırken, "Goncalar Solmasın" isimli kitabında anı ve hikayelere yer verdi.

Yazdığı bu kitapları kırsaldaki çocuklarla buluşturmak, onları kitap okumaya ve yazmaya teşvik etmek için 5 yıl önce "Geleceğiniz aydınlık, kitaplar arkadaşınız" sloganıyla çalışma başlatan Ormanoğlu, bu kapsamda bulduğu her fırsatta bir köy okulunun yolunu tutuyor.

Ormanoğlu, gittiği okullarda beraberinde götürdüğü kitaplarını imzalayarak çocuklara hediye ediyor.

Okullarda öğrencilere kitap okumanın önemi ve kitap yazma konusunda bilgiler veren Ormanoğlu, çocuklara onları mutlu etmek için isimlerini kaligrafi sanatıyla yazdığı notlar ile çeşitli hediyeler de veriyor.

Hacı Ormanoğlu, bu süreçte kendi kitaplarının yanı sıra hayırseverlerin bağışladığı ve katıldığı kitap fuarlarından temin ettiği yaklaşık 30 bin kitabı da köy çocuklarıyla buluşturdu.

Kırsaldaki 60'ı aşkın okulu 5 yılda ziyaret eden Ormanoğlu'nun bir durağı da Akçakiraz beldesindeki, 7 köyden öğrencilerin eğitim gördüğü Bahçekapı İlkokulu oldu.

"Çocuklara ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz"

Ormanoğlu, AA muhabirine, yazarlığa teşvik etmek ve kitap okumayı cazip hale getirmek için çalıştığını söyledi.

Kendi imkanlarıyla binlerce öğrenciye ulaştığını ifade eden Ormanoğlu, "Allah nasip etti, 3 kitap yazdık. Bu kitapların içeriği yaşanmış hikayeler, farklı etkinlikler, yaptığımız projeler. Her öğrencinin, velinin, öğretmenin kendinden bulacağı şeyler var. Yazdığım kitapları köy köy dolaşarak çocuklarımıza hediye ediyorum. Çocuklarımızın ayaklarına kadar gidiyorum. Daha ulaşacağımız çok çocuk var." diye konuştu.

Ormanoğlu, kitaplarını öğrencilere imzalı hediye ettiğini ve çocukların bundan mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bir çocuk bana 'İlk kez imzalı kitabım oldu, ilk kez bir yazarla tanıştım.' dedi. Bunlar güzel şeyler. İnanıyorum ki bugün kitapları okuyacaklar. Belki doktor veya avukat olacaklar ama bunun yanı sıra kitap da yazacaklar. Çocuklara ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz. Öğrenciler bu kitapları okuduğunda 'Ben de yazabilirim.' derse mutlu olacağız."

"Kitap okumayı cazip hale getirmemiz gerekiyor"

Ziyaretlerinde çocukların kendisine "Nasıl kitap yazıyorsunuz?", "Nasıl yazar oldunuz?" gibi sorular yönelttiğini anlatan Ormanoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza da yazmalarını söylüyorum. Başlangıç olarak günlük tutmalarını öneriyoruz. Teknoloji bağımlılığı var. Çocuklarımız teknolojiden ziyade kitaba yoğunlaşsınlar, kitap okusunlar, kitabı sevsinler istiyoruz. Kitap okumayı cazip hale getirmemiz gerekiyor. Buluştuğum bütün çocuklardan düzenli kitap okuma sözü aldım."

Bahçekapı İlkokulu Müdürü Selahattin Gürgöze de öğrencilerin okula bir yazarın geleceğini duyduklarında büyük heyecan yaşadıklarını belirtti.

Hacı Ormanoğlu'na yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Gürgöze, "Hocamızın bu dokunuşu inşallah kitap okuma alışkanlığı anlamında çok güzel bir başlangıç olur. Çocuklarımız bu kitapları söz verdikleri gibi okuyacaklar. Bu sayede kitap okuma alışkanlığı kazanan bireylerimizin sayısı çok çok artacaktır diye umut ediyorum." dedi.

"İlk defa yazar gördüm, çok heyecanlandım"

Öğrencilerden Melih Ergen, bugün okullarına ilk kez yazar bir öğretmenin geldiğini belirterek, "Kitap imzalayıp verdi, bizimle sohbet etti, bize kitap okumamızı söyledi. Ben de kitap okuyup yazar olmak istiyorum. Yazar olmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

"İlk defa bir yazar gördüm, çok heyecanlandım." diyen öğrencilerden Kerem Bulut da yazar Ormanoğlu'na her gün beş sayfa kitap okuma sözü verdiğini dile getirdi.

Asruna Olan da aldığı kitabı okumak için sabırsızlandığını belirterek, bundan sonra düzenli kitap okuyacağını ifade etti.???????