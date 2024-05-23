Üye Girişi
Haberler

Silifke'de Otomobil Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen Ceylin Çiğdem kurtarılamadı. Cenazesi Tarsus ilçesinde defnedildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucunda 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Perihan Çiğdem idaresindeki 06 AY 3493 plakalı otomobil, Silifke-Erdemli kara yolu Esenbel mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Barlas Çiğdem, Ceylin Çiğdem (12), Barlas Kaan Çiğdem, Tuana Çiğdem ve Ahmet Rençber yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan Ceylin Çiğdem hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceylin Çiğdem'in cenazesi hastane morgundaki işlemlerinin ardından Tarsus ilçesine getirildi.

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Tarsus 75. Yıl Kocatepe Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ceylin Çiğdem'in cenazesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Silifke Tarsus Mersin Çocuk Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Bakmadan Geçme

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 23 Mayıs Perşembe 2024? #128250 Çorum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çorum'da deprem şiddeti kaç, merkez üssü neresi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl olur? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve Eyvah Eyvah 2 özeti! Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 2 hangi il ve ilçede çekildi? Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu! Yönetimde Acun Ilıcalı var mı? ÖSYM YKS 2024 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! YKS YER SORGULAMA EKRANI İnci Taneleri CANLI izle! 23 Mayıs Nisan İnci Taneleri 16. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! #128250 Heimlich manevrası nedir? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? Buz Yolu filmi oyuncuları kim? Buz Yolu filmi konusu, oyuncuları! Buz Yolu ne zaman nerede çekildi? #128250
Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title