- Şile A-LA Kadınlar Plajı'nda Mavi Bayrak dalgalanmaya başladı

İstanbul'un ikinci, kadınların ilk Mavi Bayraklı plajı, Şile A-LA Kadınlar Plajı havadan görüntülendi

Şile A-LA Kadınlar Plajı'nda mavi bayrak göndere çekildi

İSTANBUL - 2022 yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktalarından biri olan ve İstanbul'un ikinci, İstanbul'daki kadınların ise tek Mavi Bayraklı plajı olmaya hak kazanan 'Şile A-LA Kadınlar Plajı' Mavi Bayrağını göndere çekti.

İstanbul'un tek Mavi Bayraklı plajı olma niteliğini elinde tutan Şile Uzunkum plajı ile birlikte Şile'de 2022 yaz sezonunda A-LA Kadınlar Plajı da Mavi Bayrağı almaya hak kazandı. Şile A-LA Kadınlar Plajı; temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli, yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve can güvenliği kriterlerinde başarı elde ederek İstanbul'un Mavi Bayraklı ikinci plajı, İstanbul'daki kadınların tek Mavi Bayraklı plaj olma özelliğini taşıyor. İstanbul'un Mavi Bayraklı ikinci plajı olma özelliği taşıyan Şile A-LA Kadınlar Plajı'ında Mavi Bayrak, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Garnizon Komutanı Hava Albay Hazel Yılmaz'ın ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla göndere çekildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program orkestranın çaldığı müzikler eşliğinde katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı. Öte yandan İstanbul'un ikinci, kadınların ilk Mavi Bayraklı plajı olma özelliğini hak kazanan Şile A-LA Kadınlar Plajı alanı dron ile görüntülendi.

"Mavi Bayrağı kadın plajımızda bugün göndere çektik"

Başkan İlhan Ocaklı İstanbul'un ikinci Mavi Bayraklı plajı, Şile A-LA Kadınlar Plajı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin konuştu. Başkan Ocaklı, Şile'de bulunan diğer plajlara da Mavi Bayrak kazandırmak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini belirterek, " Mutluluğumuzu paylaşmaktan memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Şile'nin 72 kilometrelik sahil hattında mavi bayrağı kadın plajımızda bugün göndere çektik. Şile bütün plajlarıyla temizliği, sahillerinin güvenliği, işletmelerinin güvenliğiyle bu anlamda uluslararası düzeyde bir sembolü bugün göndere dikti. Diğer plajlarımızda da insanlarımız geldiğinde aynı huzur ve güven içerisinde denizlerimize girebilirler. Şu an müracaat edip aldığımız ikinci plajımız. Farklı plajlarda da taleplerimiz var. Bu Mavi Bayrak, uluslararası bir sembol. Denizlerin temizliği, sahillerinin temizliği işletme güvenliğiyle alakalı Mavi Bayrağı gördüğünüz dünyanın neresinde olursa olsun çok rahat bir şekilde girip buradan istifade edebilirsiniz. Biz de ikincisini bugün göndere diktik. Birçoğunu inşallah Şile Belediyesi olarak göndere dikebilmek adına da müracaatlarımızı yaptık." dedi.

"Mavi Bayrak aldığımız için bu çalışmaları yapan belediyemize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum"

Konu hakkında konuşan Hacıkasım Mahallesi Muhtarı Havva Tan ise "İkinci mavi bayrağımız göndere çekildi. Mavi Bayrak aldığımız için bu çalışmaları yapan belediyemize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir bayan olarak memnunum. 26 yıllık da burada muhtarlık görevimi yapıyorum. Çocukluğum burada geçti. Bu sahillerde büyüdüm. Lütfen insanlar duyarlı olsun. Denize girip çıktıktan sonra çöplerini nerede olursa olsun, sadece bu sahilde değil, doğada dahi olsa çöpleri toplasınlar çöpe atsınlar. Çevremizi temiz tutalım, çevremize saygılı olalım." ifadelerini kullandı.