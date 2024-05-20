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Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Siirt'in Eruh ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada aracın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet K'nin kullandığı tarım aracı, Akdiken köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada takla atan aracın altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Mehmet Sait D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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