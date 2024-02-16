Siirt'te hükümlü yakalandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "Silahlı Yağma Suçu"ndan aranan ve hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisini aldı.
Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından A.B. cezaevine teslim edildi.