Siirt'te Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Siirt'te bir hayvanda şap hastalığının tespit edilmesi üzerine hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Doğan Mahallesi'nde bir hayvanda şap hastalığı görülmesi sonrasında Siirt Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından tedbir alındığı bildirildi.

Bu kapsamda aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirler gereği kesim amaçlı olarak hareket edecekler dışında, 20 Mart 2024 tarihine kadar hayvan hareketleri yasaklanmış, hayvan pazarı karantina süresi bitimine kadar kapatılmıştır."