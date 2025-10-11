Siirt'te Ekonomik Dönüşüm Çalıştayı Düzenlendi

Siirt'te kentin ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla "Siirt'in Geleceği: Ekonomik Dönüşüm ve Kalkınma Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, Valilik öncülüğünde Siirt Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bir kentin gelişmesinde birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Kızılkaya, kentin ekonomik potansiyelini daha etkin kullanmak, sektörler arası işbirliğini güçlendirmek ve geleceğe dair ortak bir vizyon oluşturmak için çalıştayı düzenlediklerini dile getirdi.

Çalıştayda sorunları kayıt altına almak istediklerini aktaran Kızılkaya, "Ortak akıl çok önemli ve ortak aklın üreteceği çözümler üzerinde ilerlemek için buradayız." dedi.

Kentte göreve başladığında 4 olan tescilli ürün sayısının şu anda 12'ye yükseldiğini anımsatan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Amacımız yerel üretimi artırmak, istihdamı güçlendirmek, kadın ve gençlerin ekonomiye katılımını yaygınlaştırmak. Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Siirt'in enerji, tarım, hayvancılık ve özellikle kültürel turizm alanında cazibe merkezi olacağına inanıyorum."

Vali Kızılkaya, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de çalıştayı çok önemsediğini belirterek, "Terörsüz Türkiye süreciyle paralel olarak Siirt'i yatırım, üretim ve istihdam alanında desteklememiz lazım. Bunu yaptığımız zaman ülke ekonomisine ciddi bir katkıda bulunmuş oluruz." diye konuştu.

Çalıştaya, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.