Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Çiçekçilerde Sevgililer Günü Hareketliliği

Güncelleme:

Siirt'te çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla siparişleri yetiştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Gül, orkide ve saksı çiçekleri en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Siirt'te çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik başladı.

Çiçekçiler, siparişleri yetiştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kentte çiçekçilik yapan Serdar Karakaş, AA muhabirine, her yıl bu dönemde Sevgililer Günü dolayısıyla yoğun bir hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Karakaş, "20 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Sevgililer Günü'nde en çok gül, orkide ve saksı çiçekleri tercih ediliyor." dedi.

Çiçekçi Sedat Çelik de 14 Şubat için şimdiden telefonla ve internet üzerinden sipariş aldıklarını ifade ederek, çiçek siparişlerinin en çok da yeni evlenen çiftlerden ve kadınlardan geldiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Sevgililer Günü Siirt Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AKOM'dan İstanbul'a yağış alarmı! Hafta boyu yağış devam edecek mi? Mekanik konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Mekanik filmi hangi yıl çekildi, hangi ülke yapımı? Mekanik nerede çekildi? KAYSERİSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 12 Şubat 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 51. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 51. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI izle! 12 Şubat Trabzonspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! 12 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i, eşi ile gündemde! Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi kim? ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde kimle kim eşleşti? Gram altın ne kadar, kaç TL? 12 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title