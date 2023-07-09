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Siirt'te çaya düşen genç kayboldu

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde balık tutmak için çaya giden Veysi Ulukan (19), dengesini kaybederek akıntıya kapıldı ve kayboldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybedip, çaya düşen Veysi Ulukan (19), akıntıya kapılarak kayboldu.

Gözpınar köyünde oturan Veysi Ulukan, balık tutmak için arkadaşları ile yakından geçen Yanarsu Çayı'na gitti. Burada dengesini kaybedip, suya düşen Ulukan, akıntıya kapıldı. Bölgeye Siirt, Bitlis ve Batman'dan gelen dalgıçlar ile itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözden kaybolan Ulukan için kurtarma çalışması başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gözpınar Kurtalan Siirt Güncel Haberler

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