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Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle elektrik arızası

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Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle elektrik iletim hattında oluşan arıza, Dicle Elektrik tarafından giderildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kar ve şiddetli rüzgar Pervari'nin Doğan mevkisindeki iletim hattında arızaya neden oldu.

Arıza nedeniyle 1265 abonenin bulunduğu 12 köyün elektriği kesildi.

Bunun üzerine Dicle Elektrik Siirt İl Müdürlüğü bünyesinde görevli 11 personelden oluşan 3 acil müdahale ekibi, arızayı gidermek için harekete geçti.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgeye ulaşmaya çalışan ekiplerin aracı kara saplandı.

Yolun geri kalanını yürüyen ekipler, bölgeye ulaşarak arızayı giderdi.

Ekiplerin kara saplanan araçları ise daha sonra bölgeye sevk edilen iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik'in şebeke operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, olumsuz hava koşullarının birkaç gün önce Şırnak'ta, hafta sonu da Siirt'teki elektrik şebekelerinde arızaya yol açtığını belirtti.???????

Tüzün, "Yaşanan arıza nedeniyle elektriksiz kalan abonelerimize olabilecek en kısa sürede enerji tedarik ettik. Olumsuz hava koşullarında, gece gündüz demeden canla başla görev yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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