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Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu ulaşıma açıldı

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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu, Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Ayrıca diğer kapanan yollar da trafiğe açıldı.

Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan, kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolu, ulaşıma açıldı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, dün gece ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolunun Birini Tepesi mevkisinde çalışmalarını tamamlayarak yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan Pervari-Özpınar ve Köprüçay-Doğanca kara yolu ile Şirvan-Cevizlik kara yolunu da trafiğe açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri de Şirvan ve Pervari ilçelerinde yolu kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Şirvan Siirt Kara Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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