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Siirt DEVA Partisinden iftar programı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt DEVA Partisinden iftar programı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Siirt İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

SİİRT (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Siirt İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

DEVA Partisi Siirt İl Başkanı Umut Dayanan, bir düğün salonunda düzenlenen programda, kentin sorunları ve il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dayanan ve Merkez İlçe Başkanı Kemal Varır, daha sonra masaları gezerek davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programa merkez ve ilçelerden üyeler katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Deva Partisi, Demokrasi, Siirt, Umut, Güncel, Haberler

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