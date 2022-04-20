Siirt DEVA Partisinden iftar programı

SİİRT (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Siirt İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

DEVA Partisi Siirt İl Başkanı Umut Dayanan, bir düğün salonunda düzenlenen programda, kentin sorunları ve il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dayanan ve Merkez İlçe Başkanı Kemal Varır, daha sonra masaları gezerek davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programa merkez ve ilçelerden üyeler katıldı.