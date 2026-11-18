Haber: Batuhan Dükel / Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANTALYA)- Sierra Leone Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Jiwoh Emmanuel Abdulai, Cop31'de iklim değişikliğine uyum için yeterli, kolay ve hızlı erişilebilir finansman sağlanması gerektiğini söyledi. Abdulai, "Bir güven eksikliği var. Bu güveni yeniden inşa etmeye başlamanın bir yolu, buradan uyum için uygulama araçlarını sağlayan bir kararla ayrılmak" dedi.

Antalya'da düzenlenen Cop31'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdulai, devam eden müzakereleri ve zirveden beklentilerini değerlendirdi.

Dünyanın farklı bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarına yanıt veren bir karara ulaşılabileceği konusunda iyimser olduğunu belirten Abdulai, iklim değişikliğine uyumun milyarlarca insanın günlük yaşamını ilgilendirdiğini vurguladı.

Aşırı sıcakların, sellerin ve tarımsal kayıpların insanlar ve ekonomiler üzerindeki etkilerine dikkati çeken Abdulai, şöyle konuştu:

"Uyum sadece bir kelime değil. Milyarlarca insanın her gün ihtiyaç duyduğu bir şey. Dünyanın birçok ülkesinde aşırı sıcaklar yaşanıyor, sellerin ve sellere bağlı afetlerin arttığını gördük. Hasatların yok olduğunu ve ekonomilerimiz üzerindeki etkileri gördük. Benim asıl odaklandığım, bunların halkımızı nasıl etkilediği ve burada halkımızın ihtiyaçlarına yanıt veren bir sonuca ulaşmamız gerektiği."

Görüşmelere katılan bakanların bu sorunları anladığını düşündüğünü ifade eden Abdulai, COP31 başkanlığının desteğiyle ortak bir karara ulaşılmasını umduğunu söyledi.

"YETERLİ ÖLÇEKTE, KOLAY ERİŞİLEBİLİR FİNANSMAN"

Müzakerelerde karşılaştıkları engellerin sorulması üzerine Abdulai, görüşmeleri "engel" veya "tıkanıklık" üzerinden tanımlamak istemediğini belirterek şunları kaydetti:

"Ben bunlara engeller ya da tıkanıklıklar demezdim. Müzakereler bir süreçtir. Bizim için önemli olan, halkımızın ihtiyaçlarının açık olmasıdır. Halkımızın ihtiyacı, uyuma gereken önemin verilmesi ve uyum için uygulama araçlarının sağlanmasıdır. Bir anlaşmamız ve verilmiş taahhütler var. Bu taahhütler, bütün ülkelerin bu meselenin içinde birlikte olduğu dayanışma anlayışıyla verildi."

Finansmana erişimin hızına ve koşullarına da dikkati çeken Abdulai, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeterli ölçekte finansman, kolay erişilebilir finansman ve erişilmesi uzun zaman almayan finansman. Bu COP sürecinde neyi başarmak istediğimiz konusunda gerçekten dürüst olmak istiyorsak, bunların makul olmayan istekler ya da talepler olduğunu düşünmüyorum."

Abdulai, COP31'in başarıya ulaşmasını isteyen çok sayıda kişi bulunduğunu belirterek, dünya genelindeki insanların ihtiyaçlarına yanıt verecek ortak bir karar beklentisini dile getirdi.

"BİR GÜVEN EKSİKLİĞİ VAR"

Zirvenin sonunda neyi başarı olarak göreceği sorulan Abdulai, iklim değişikliğine uyum için gerekli uygulama araçlarının ele alınmasının temel ölçüt olduğunu söyledi:

"Bence başarı, uyum için uygulama araçlarının ele alınması demektir. Uyum için uygulama araçlarını ele almayan bir uygulama COP'u olamaz. Güven inşa edebilmemiz için bunun asgari koşul olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir güven eksikliği var. Bu güveni yeniden inşa etmeye başlamanın bir yolu, buradan uyum için uygulama araçlarını sağlayan bir kararla ayrılmak."

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İNSANLARIN YAŞAMLARI, GEÇİM KAYNAKLARI VE EKOSİSTEMLER"

Çin'in ve diğer ülkelerin müzakere tutumlarına ilişkin soruya yanıt veren Abdulai, ülkelerin pozisyonları değişebildiği için tarafların isimlerini anmak istemediğini söyledi. Önlerindeki 48 saat içinde bir karara ulaşılabileceği yönündeki umudunu koruduğunu belirten Abdulai, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen müzakereler zor olabilir. Ancak hepimiz buraya yüz yüze görüşmek ve bu zorlu süreci ilerletmek için geliyoruz. Bizim için neyin önemli olduğunu biliyoruz. Bizim için önemli olan, iklim değişikliğinin etkilerinden olumsuz etkilenen insanların yaşamları, geçim kaynakları ve ekosistemlerdir. Bunların ekonomilerimiz üzerinde de somut etkileri var. Buradayız, sürece katılıyoruz ve önümüzdeki 48 saat içinde halkımızın ihtiyaçlarına yanıt veren bir karara ulaşmayı umuyoruz."

Kaynak: ANKA