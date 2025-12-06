Çin'in Sichuan Havayolları Türkiye ve Avrupa'daki Stratejik Varlığını Güçlendiriyor

İSTANBUL, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Sichuan Havayolları, Çin ile Türkiye arasındaki uçak seferleri artarken Türkiye ve Avrupa pazarındaki varlığını genişletmeyi hedefliyor. Sichuan Havayolları İstanbul Ofisi, 4 Aralık 2025'te 2026 Yaz-Sonbahar Sezonu Rota Tanıtım Konferansı'nı başarıyla düzenledi. Sichuan Havayolları İstanbul Ofisi Genel Müdürü Cheng Xiaobo, Xinhua Haber Ajansı ile yaptığı söyleşide havayolunun uluslararası sektördeki son genişleme planlarını ve uzun vadeli vizyonunu anlattı.

Çin ile Türkiye arasındaki hava trafiği ile ilgili hakların iyileştirilmesinin her iki tarafın havayolları için önemli fırsatlar yarattığını söyleyen Cheng, "Yeni genişletilen ikili anlaşma sayesinde, Sichuan Havayolları, Chengdu ve İstanbul arasında haftada yedi sefer için onay almayı başardı. Chengdu ve İstanbul arasında 2026 yaz-sonbahar sezonundan itibaren resmi olarak günde bir direkt sefer gerçekleştireceğiz" dedi.

Sichuan Havayolları, beşinci serbest trafik hakları kapsamında haftada dört kez Chengdu-İstanbul-Atina seferi de yapacak. Chengdu ile İstanbul arasındaki haftalık toplam sefer sayısı, günlük Chengdu-İstanbul seferinin de eklenmesiyle 11'e ulaşacak.

Cheng, "Bu, Çin'in batısı ile Türkiye arasındaki kapasiteyi önemli ölçüde artıracak ve aynı zamanda Türkiye ve komşu ülkelerden gelen yolcuların Chengdu üzerinden Çin ve Asya-Pasifik bölgesine çok daha rahat erişmesini de sağlayacak" dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Havalimanı'nın himayesinde 30 Haziran'da başlatılan Chengdu-İstanbul-Atina seferleri, Sichuan Havayolları için özel bir öneme sahip. Seferler, Çin'in batısını Türkiye ve Yunanistan'a doğrudan bağlayan ilk hava koridoru olmakla kalmayıp, havayolunun beşinci özgürlük kapsamındaki tek yolcu rotası konumunda bulunuyor.

Cheng, "Bu rota, İstanbul'u Batı Çin ile Güney Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli bir merkez haline getiriyor. Aynı zamanda Sichuan Havayolları'nın uluslararası havacılık pazarlarına daha derin şekilde katılımında önemli bir adım teşkil ediyor" dedi.

Chengdu'nun Çin'in uluslararası havacılık ağında giderek artan rolünü vurgulayan Cheng, "Chengdu, kadim mirasın ve modern canlılığın kusursuz bir şekilde harmanlandığı bir şehir. Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı, Batı Çin'in en büyük havalimanı olmasının yanı sıra, yüksek hızlı trenle birbirine bağlanan kapsamlı bir hava-demiryolu ulaşım merkezi. Bu da ona muazzam bir bağlantı gücü sağlıyor" diye konuştu.

Merkez olma avantajı sayesinde, Türkiye'den gelen yolcular Chengdu'dan Beijing, Shanghai ve Guangzhou gibi Çin'in büyük kentleri ile Shenzhen, Qingdao, Xiamen, Fuzhou ve Shenyang gibi adreslere rahatlıkla aktarma yapabilecek. Chengdu aynı zamanda Lhasa'ya günlük çok sayıda yüksek irtifa uçuşu ile Xinjiang ve Tibet dahil olmak üzere Çin'in batısına açılan ana kapı olma özelliği taşıyor.

Uluslararası alanda ise Chengdu'dan, Japonya, Güney Kore, Bangkok, Singapur ve Kuala Lumpur gibi Güneydoğu Asya ülkelerine aktarmasız uçuşlar ile Sidney ve Melbourne'a uzun mesafeli seferler düzenleniyor.

Hizmet kalitesinin Sichuan Havayolları'nın temel güçlerinden biri olmaya devam ettiğini ifade eden Cheng, "Güvenlik, dakiklik ve konfor felsefesine bağlıyız. Kabin hizmetimiz, Sichuan mutfağından oluşan uçak içi yemeklerimiz ve modern uçak iç mekanlarımız, yolcularımızın sıcak ve unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşamalarını sağlamak için tasarlandı" dedi.

Sichuan Havayolları'nın aynı zamanda satış ve dağıtım sistemlerine büyük önem verdiğini belirten Cheng, "Türk ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyor ve hizmet standartlarını sıkı şekilde uyguluyoruz. Bu, sürdürülebilir uluslararası pazar oluşturmak için temel öneme sahip" diye konuştu.

Sichuan eyalet yönetimi, Chengdu belediye yönetimi ve Tianfu Havalimanı İdaresi'nin güçlü desteği ile uluslararası yolcular artık üçüncü varış noktasına onaylanmış biletleri olması koşuluyla Chengdu'da 24 saat vizesiz transit geçiş hakkına sahip.

Cheng, "Tianfu Havalimanı, yolcuların rahatça dinlenip transfer olabilmelerini sağlamak için, özel transit yardımı ve seçkin havalimanı otelleri dahil uluslararası-uluslararası transfer hizmetlerini de iyileştirdi" dedi.

Sichuan Havayolları'nın, gelecekte de sefer sayısını artırmaya, transfer ürünlerini iyileştirmeye ve hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceğini söyleyen Chang, "Çin ve Türkiye arasında daha verimli hava köprüsü kurmayı ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirmeye ve kültürel etkileşimi yakınlaştırmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.