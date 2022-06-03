Shanghai'daki Yaklaşık 600 Starbucks Şubesi Yeniden Açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Shanghai'daki Yaklaşık 600 Starbucks Şubesi Yeniden Açıldı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Shanghai'daki Yaklaşık 600 Starbucks Şubesi Yeniden Açıldı

SHANGHAİ, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Shanghai'daki Starbucks Reserve Roastery'de çalışan baristalar, 3 Haziran 2022. Shanghai'daki Starbucks Rezerve Roastery, iki aylık aranın ardından Cuma günü tekrar açıldı.

SHANGHAİ, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Shanghai'daki Starbucks Reserve Roastery'de çalışan baristalar, 3 Haziran 2022. Shanghai'daki Starbucks Rezerve Roastery, iki aylık aranın ardından Cuma günü tekrar açıldı. Shanghai'daki Starbucks şubelerinin üçte ikisine denk gelen 600 kadarı, Cuma günü itibarıyla iş başı yaptı. Starbucks'ın sadece Shanghai'da 900'den fazla şubesi var. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Starbucks Shanghai Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title