Seyhan Nehri'ne giren 2 gencin cansız bedenleri bulundu (2) - Haberler

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Seyhan Nehri'ne giren 2 gencin cansız bedenleri bulundu (2)

Demirören Haber Ajansı - Nuri Pir - Güncel
 - Güncelleme:
Seyhan Nehri'ne giren 2 gencin cansız bedenleri bulundu (2)

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDUAdana'da serinlemek için girdikleri Seyhan Nehri'nde kaybolan Hasan Arslan (18) ile arkadaşı Emin Aydemir'in (19) cansız bedenleri dalgıç polisler tarafından bulundu.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Adana'da serinlemek için girdikleri Seyhan Nehri'nde kaybolan Hasan Arslan (18) ile arkadaşı Emin Aydemir'in (19) cansız bedenleri dalgıç polisler tarafından bulundu. Arslan ve Aydemir'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

Hasan Arslan, Emin Aydemir, Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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