Seyhan Nehri'ne giren 2 gencin cansız bedenleri bulundu (2) - Haberler

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Adana'da serinlemek için girdikleri Seyhan Nehri'nde kaybolan Hasan Arslan (18) ile arkadaşı Emin Aydemir'in (19) cansız bedenleri dalgıç polisler tarafından bulundu. Arslan ve Aydemir'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.