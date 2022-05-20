SEYHAN NEHRİ'NE GİREN 2 GENÇ KAYBOLDU - Haberler

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SEYHAN NEHRİ'NE GİREN 2 GENÇ KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Hasan Arslan (18) ile arkadaşı Emin Aydemir (19), akıntıda kayboldu.

ADANA'da serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Hasan Arslan (18) ile arkadaşı Emin Aydemir (19), akıntıda kayboldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Eski baraj kapaklarından serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Hasan Arslan ile arkadaşı Emin Aydemir, akıntıda sürüklenerek gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve su altı polisi sevk edildi. Dalgıç polisler, nehirde ve yakınındaki sulama kanalında arama başlattı. Arslan ile Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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