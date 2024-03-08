Seydişehir Kaymakamı OSB'deki Üretim Tesislerini Ziyaret Etti
Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) üretim tesislerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında firmaların çalışma kapasiteleri, üretim yöntemleri, yatırım imkanları ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik staj-istihdam olanakları hakkında bilgi alındı.
Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) üretim tesislerini ziyaret etti.
Bakkal, firmaların çalışma kapasiteleri, üretim yöntemleri, yatırım imkanları, meslek lisesi öğrencilerine yönelik staj- istihdam olanakları gibi konular hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Bakkal'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, OSB Müdürü Mevlüt Yaman da eşlik etti.