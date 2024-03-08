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Seydişehir Kaymakamı OSB'deki Üretim Tesislerini Ziyaret Etti

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Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) üretim tesislerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında firmaların çalışma kapasiteleri, üretim yöntemleri, yatırım imkanları ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik staj-istihdam olanakları hakkında bilgi alındı.

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) üretim tesislerini ziyaret etti.

Bakkal, firmaların çalışma kapasiteleri, üretim yöntemleri, yatırım imkanları, meslek lisesi öğrencilerine yönelik staj- istihdam olanakları gibi konular hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Bakkal'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, OSB Müdürü Mevlüt Yaman da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Seydişehir OSB Ekonomi Güncel Haberler

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