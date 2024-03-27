Seydişehir'de Kütüphane Haftası Etkinliği

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi'nden en çok kitap okuyanlara ödül verildi.

Seydişehir İlçe Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen programda, 2023 yılında "en çok kitap okuyanlar" Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal tarafından ödüllendirildi.

Bakkal, kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazanılmasının önemli olduğunu dile getirerek, "İlçe Halk Kütüphanemizden kitap alarak en çok okuyan 5 kişiyi ödüllendirdik. Herkese örnek olmasını dilediğimiz bu güzel davranışları ve alışkanlıkları için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuk kategorisinde 129 kitap okuyan Medine Gül Çalışkan, genç kategorisinde 49 kitap okuyan Belinay Kalaycı, yetişkin kategorisinde 70 kitap okuyan Onur Çintaş, ve 65 üstü kategorisinde 61 kitap okuyan Harun Aslan'a ödülleri verildi.

Törene Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve ilçe protokol üyeleri katıldı.