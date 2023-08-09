Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Suğla Ovası'nda karpuz hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek, üretimin artması için çalışmalar yürüttüklerini ve çiftçilere destek verdiklerini belirtti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, karpuz hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Tutal ve beraberindekiler, Suğla Ovası'nda başlayan karpuz hasadını yapan üreticileri ziyaret ederek, hasat yaptı.

Başkan Tutal, gazetecilere, bölgede üretilen karpuzun yaklaşık yüzde 50'sinin dış pazarda alıcı bulduğunu söyledi.

Yetiştirilen ve iç pazarda Bağra karpuzu adıyla anılan karpuzun Hollanda, Danimarka, Ukrayna, Bulgaristan, Almanya, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelere ihraç edildiğini belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en verimli arazilerinden birine sahip olmak bizleri mutlu ediyor. Son 15 yıldır bu arazilere artık farklı ürünler ekilmeye başladı. Bunların başında ise karpuz geliyor. 2022'de 3 bin 250 dekarlık bir alanda 16 bin tonun üzerinde karpuz üretimi yapıldı. Üretimin Seydişehir'de daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz. Seydişehir karpuzu adı altında ilçemizde üretilen karpuzların coğrafi işaret alması için çalışmalarımızı tamamladık, başvurumuzu yaptık. Aynı zamanda çiftçilerimizin daha fazla üretim yapabilmesi için sulama noktasında, fide desteği gibi desteklerimizi vatandaşlarımıza vermeye devam edeceğiz. Üreticilerimizin her zaman yanındayız."???????