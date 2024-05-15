CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: 'Mehmet Şimşek, Emekçinin Kirasına Zam Yaparak Ekonomiyi Kurtaracakmış'

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Mehmet Şimşek tasarruf paketini açıklıyor, 'İtibardan tasarruf olmaz' anlayışıyla Bakanların gökdelenlerine dökülen milyonları görmüyor, gözünü lojmanlara dikmiş, lojmanlarda oturan emekçinin kirasına zam yaparak, ekonomiyi kurtaracakmış. Hayaller kira desteğiydi, gerçekler lojmanı bile zor bulacak memurlar oldu. AKP'nin böylece bir vaadi daha fos çıktı" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamuda tasarruf paketine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erdan Kılıç'ın açıklaması şöyle:

"Tedbir paketinden yoksullukla mücadele eden memurun lojmanından tasarruf çıktı. Kendileri dev gökdelenlerin sahibi yandaşlarına milyarlarca lira kira öderken memurun lojmanına zam yaparak ekonomiyi düzelteceklerini sanıyorlar. Aile Bakanlığı, Söğütözü'nde 33 katlı gökdelende kiraya oturuyor, Sağlık Bakanlığı durup dururken şehrin merkezinden şehrin dışına gökdelene taşınıyor. Tüm bakanlıklar itibardan tasarruf etmeyip gökdelen gökdelen geziyor. 2023 yılının ilk 9 ayında, kamu hizmet binalarının kira gideri tam 1 milyar 657 milyon 659 bin TL. Sadece bir örnek vereyim: 2023 Sayıştay raporuna göre, 2022 yılında Ticaret Bakanlığı hizmet binası kiralama ve tadilat işlemleri için 11 milyon TL harcamış. Vatandaş oturacak ev bulamazken bakanlıklar gökdelenlere milyonlar dökmüş. 2023 yılının ilk 9 ayında lojmanların kira gideri ise 212 milyon 127 bin TL. Kamu emekçilerinin oturdukları lojmanların kira giderinin tam 8 katı, Bakanlık ve diğer kamu kurumlarının binalarına kira olarak ödenmiş.

"MEHMET ŞİMŞEK, EMEKÇİNİN KİRASINA ZAM YAPARAK EKONOMİYİ KURTARACAKMIŞ"

Mehmet Şimşek tasarruf paketini açıklıyor, 'İtibardan tasarruf olmaz' anlayışıyla Bakanların gökdelenlerine dökülen milyonları görmüyor, gözünü lojmanlara dikmiş, lojmanlarda oturan emekçinin kirasına zam yaparak, ekonomiyi kurtaracakmış. Hayaller kira desteğiydi, gerçekler lojmanı bile zor bulacak memurlar oldu. AKP'nin böylece bir vaadi daha fos çıktı. Tarih tarih ne oldu, hatırlayalım: CHP, 2023 genel seçimleri için hazırladığı beyannamede hanelere kira desteğini açıkladı. AKP apar topar o vaadi kopyaladı, memura kira desteği diye kamuoyuna duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılının mayıs ayında, memurlara kira yardımı için talimat verdi. Mayıs 2023'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Memurlara kira yardımı vereceğiz' dedi. Birkaç gün sonra Çevre Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de 'Memura kira desteği yolda' dedi. Aralık ayında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da öğretmenlere kira müjdesi verdi. Seçim oldu, bitti. Memura kira desteği vaatlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bırakın, kira desteği vermeyi; AKP gözünü şimdi de memurun lojmanına dikti. Açıklanan tasarruf paketinden kamu emekçilerinin servisinden lojmanına kadar tüm özlük haklarına göz koyan, emekçinin kazanılmış haklarını gasp eden, tasarruf adı altında sadece emekçiden kemer sıkmasını isteyen; yetmedi, emekçinin boğazını sıkan bir dizi tedbir çıktı.

"SIRA ŞİMDİ MEMURU YOKSULLUK POLİTİKALARIYLA YOK ETMEYE GELDİ"

Aldığı maaş enflasyon karşısında eriyen, maaşını zaten doğrudan ve dolaylı vergilerle devlete veren memurların haklarını almak, tam anlamıyla onlara 'Yaşamayın' demektir. İşsizler, işçiler, kadınlar ve emeklilerin ardından, sıra şimdi memuru yoksulluk politikalarıyla yok etmeye geldi. 1 Nisan'da açıklanan sektör verilerine göre, Türkiye genelinde kiralar yüzde 65 arttı. Kentlerin durumuysa içler acısı. Diyarbakır'daki bir yıllık kira artışı yüzde 185, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yüzde 184. Diğer yanda da tavan fiyatına ulaştığı halde hala uçuk artışlarla gündeme gelen büyükşehirler var. İstanbul'da geçen yıldan bu yana kiralara yüzde 59, İzmir'de yüzde 89, Ankara'da ise yüzde 143 zam gerçekleşti. Memurların hayat standartları değişti. Memurlar iki-üç kişi bir araya gelip öğrenciler gibi toplu ev tutuyorlar. Kadın memurlar anne-babalarının yaşadıkları yerlere tayin isteyerek kent değiştirmek zorunda kalıyorlar. Memurların yaşadıkları barınma krizi karşısında bir de kazanılmış haklarını ellerinden almak, barınma krizini daha da derinleştirir. İktidara sesleniyorum: Elinizi işsizin, işçinin, emeklinin, emekçinin, kadınların, memurların ve yoksulların üzerinden çekin. Bir an önce memurlara kira desteğini gündeminize alın. Emekliler, emekçiler, işçiler ve memurların yaşadığı barınma krizini sona erdirmek için acil politikaları hayata geçirin."