Özdağ'dan Milletvekili Transferlerine Tepki

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun Ak Parti'ye geçeceğini açıklamasının ardından, milletvekilinin parti değiştirmesini hem milletvekilleri hem de onu partilerine kabul edinler açısından ahlaki bulmadığını bildirdi.

Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "dünya gündemindeki tek konunun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından korsanlıkla, kovboylukla ve derebeylikle Karakas'tan alınması olduğunu" ifade etti.

Bu, Venezuela'nın istihbaratı olan SEBİN tarafından yapıldığını savunan Özdağ, şunları kaydetti:

"Venezuela Devlet Başkanı Maduro, güvendiği, saklandığı yerde kalırken, güvenlik vardı, onların üzerinde de istihbarat vardı. İstihbarat kapısını çaldı. 'Efendim, Amerika, Karakas'ı bombalıyor, Venezuela'ya saldırıyor, sizi güvenilir bir yere götüreceğiz' dediler. Sağlıklı bir şekilde aldılar, hemen hızlı bir şekilde Amerikalıların helikopterine götürdüler. Yoksa orada bir saraya girecekler, sarayda yüzlerce, binlerce güvenlik var, kameralar var... Ne zaman ki helikoptere kadar götürdüler, orada çatışmalar oldu. O zaman anladı Maduro'nun güvenlikçileri, orada bir çatışma oldu.

"ABD, Venezuela üzerinden Çin'i kuşatmaya çalışıyor"

Şunu söyleyeyim; Birleşmiş Milletler kuralları rafa kaldırılmıştır. Dünyada hukuk rafa kaldırılmıştır. ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler artık etkinliğini yitirmiştir. ABD, Venezuela üzerinden Çin'i kuşatmaya çalışıyor. Çin'i kuşatmaya çalıştığı gibi de kendisinin ekonomisini de biraz düzeltmek istiyor. Çünkü çok ciddi cari açığı var. Çok ciddi dış borcu var. ve aynı zamanda bir ara seçim var. Ara seçim ile beraber de Trump da kendisini başkan yapacak bir iklime doğru gitmek istiyor. Üçüncü kez başkan olmak istiyor. ve bu operasyona karşı da şunu yapmak istiyorlar; Bir yandan göstererek, bütün dünyaya 'kendilerini seyrettik' diyerek, diğer yandan 'istediğimiz yerde istediğimizi yaparız' diyerek korku salmak istiyorlar. Ama eğer Arap ülkeleri, İslam ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, eğer ki kalkınmakta olan Afrika ülkeleri, kendi ülkelerini demokrasiyle yönetirlerse, kendi ülkelerini insan haklarının zirveye çıktığı bir iklim oluştururlarsa, hukukun üstünlüğünü hakim kılarlarsa oralarda kolay kolay operasyon yapamazlar."

"Gitseydiniz Ak Parti'den aday olsaydınız, gitseydiniz CHP'den aday olsaydınız"

Özdağ, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun partisinden istifasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Seçilen milletvekilleri parlamenter sisteme geçmek için oy istiyorlar ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin olduğu yere gidiyorlar. Bu bir siyasi etik sorunudur. Bu bir siyasi ahlak sorunudur. Bu millet size DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin, CHP listelerinden seçime girerek, CHP ile birlikte seçilmenizdir ve CHP ile birlikte parlamenter sistemi savunmanızdır. Eğer öyle olsaydı gitseydiniz Ak Parti'den aday olsaydınız, gitseydiniz CHP'den aday olsaydınız. Niye DEVA Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, Saadet Partisi'nden veya Yeniden Refah Partisi'nden aday oluyorsunuz ki siz? Nereden aday oluyorsanız orada kalacaksınız.

"Sizin milletvekiline mi ihtiyacınız var Sayın Erdoğan"

Ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı, siz Hakan Şükür istifa ettiği zaman ne diyordunuz? 'Hakan Şükür bir partiden seçildin. Bağımsız seçilmedin ki. Bağımsız milletvekilliğine devam edemezsin. Milletvekilliğinden de istifa etmen gerekir' diyordunuz. Sizin milletvekiline mi ihtiyacınız var Sayın Erdoğan? Sizin ekonomiyi düzeltecek bir akla ihtiyacınız var. Parti aklına ihtiyacınız değil. Millet aklına ihtiyacınız var.

"Sizin büyümeniz hormonlu büyüme"

Ama gördüğüm şu ki milletvekili transferleriyle beraber Türkiye'de bir algı operasyonu yapıyorsunuz. 'Biz büyüyoruz' diyorsunuz. Siz büyümeyin. Sizin büyümeniz hormonlu büyüme. Ama milleti büyütün. Milleti, ekonomiyi büyütün. Cebini büyütün milletin. Parasını büyütün, değerli hale getirin. Yapamazsınız, yapmıyorsunuz, yapmak da istemiyorsunuz. O nedenle ben Erdoğan'a diyorum ki aldığın milletvekillerine 'milletvekilliğinden istifa et, öyle gel, seni parti üyesi olarak alıyorum' de. Gelecek seçimde de aday yap. O zaman milletvekili yapabilirsin. Ama bunu ben ahlaki bulmuyorum. Hem istifa eden milletvekilinin açısından ahlaki bulmuyorum hem de kabul edenler açısından ahlaki bulmuyorum.

Buradan CHP'ye de bir sözüm var. Sen de transfer etme. Ahlaki üstünlük kavgası veriyorsanız bu noktada ahlaki üstünlüğü kaybetmek istemiyorsanız siz de muhalefetten kimseyi transfer etmeyin. İktidardan da transfer etmeyin. Ben, Türk siyasetinin en büyük probleminin siyasi ahlak meselesi olduğuna inanıyorum."

"Milleti ilgilendiren bir konuda millete enflasyon sepetini açıklamıyorsun"

Özdağ, TÜİK'ten enflasyon sepetini açıklamasını isteyerek, "Niye millete açıklamıyorsun? Milleti ilgilendiren bir konuda millete enflasyon sepetini açıklamıyorsun. Kaç milyon kişiyi ilgilendiriyor? 6 milyon memuru, 16,5 milyon da emekliyi ilgilendiriyor bu enflasyon rakamlarının açıklanması" dedi.

En düşük emekli aylığının 18 bin 939 lira olduğunu belirten Özdağ, ancak açlık sınırının 30 bin, asgari ücretin ise 28 bin 75 lira olduğunu hatırlattı.

Özdağ, "Türkiye'de enflasyon rakamları kağıt üzerinde aşağı çekilmiştir. Yüzde 30 göstermektedirler. Tek haneli rakamlara indireceklerdi. Yine halen çift haneli rakamlar... Ben bu enflasyona enflasyon demem, benim mutfağımdaki ekmek fiyatlarını, doğal gazımı, akaryakıtımı, kreş fiyatlarını, çocuğumun okul fiyatlarını, giydiğim, konfeksiyonda kullandığım elbiselerimi, ayakkabımı fiyatlarını aşağı çekmiyorsa ve bunlar hatta yukarı çıkıyorsa ben bu enflasyonun kağıt üzerinde yine bir illüzyon olduğunu söylerim. Hükümete de çağrıda bulunuyorum. Bu kafayla gidersen sandıktan nasıl çıkacağını hep beraber göreceğiz. 31 Mart size ders olmamış anlaşılan. Bir ders daha verecek bu millet size. Az kaldı" diye konuştu.