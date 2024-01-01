Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü Sonrası Eminönü İskelesi'nde Yoğunluk Oluştu

MİLLİ İrade Platformu'nun öncülüğünde düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünün ardından Eminönü İskelesi'nde vapur seferlerinin başlamasını bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Milli İrade Platformu tarafından 308 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Binlerce kişi sabah namazının ardından kortejler halinde Galata Köprüsü'ne yürüdü. Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılardan bazıları yürüyerek bazıları da deniz yoluyla alana ulaştı. Vatandaşlar sloganlar atıp, tekbir getirdi. Binlerce kişi Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve İsrail'i protesto eden pankartlarla Galata Köprüsü'ne akın etti. Yürüyüşün sona ermesiyle birlikte alandan deniz yoluyla ayrılmak isteyen vatandaşlar Eminönü İskelesi'ne geçti. Saat 12.00'de başlayacak olan vapur seferlerini bekleyen vatandaşlar iskele önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vapur seferlerinin başlaması ve yolların açılmasıyla birlikte yoğunluk sona erdi.