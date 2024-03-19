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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Tabip Teğmenin ailesine acı haber

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin (27) Bingöl'deki ailesine acı haber verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin (27) Bingöl'deki ailesine acı haber verildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri Elçi'nin Yenişehir Mahallesi'nde oturan dedesi Çerkez ve babaannesi Hayriye Elçi'ye şehadet haberini ulaştırdı.

Şehidin dedesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin annesi Hatice Elçi'nin Umre'de, baba Burhan Elçi'nin de yurt dışında olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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