GAZİANTEP - Şehit Talha Bahadır'ın naaşı memleketi Yalova'ya uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Şehit Talha Bahadır'ın naaşı memleketi Yalova'ya uğurlandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Yalova'ya gönderildi.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Yalova'ya gönderildi.

Şehit Bahadır'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanına götürüldü. Burada düzenlenen törene, şehidin kardeşi Yasir Bahadır, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Bahadır'ın cenazesi, Yalova'ya gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title