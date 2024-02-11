Üye Girişi
Haberler

Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in kız kardeşi, doğum gününde kız bebek dünyaya getirdi

Güncelleme:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in kız kardeşi Büşra Aslan, doğum gününde kız bebek dünyaya getirdi. Aksaray Valisi ve eşi, Aslan'ı ziyaret ederek bebeği sevdi. Vali, yeni doğan bebeğin dayısı gibi vatana, millete ve devlete hayırlı bir birey olmasını diledi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in kız kardeşi Büşra Aslan, ağabeyinin doğum gününde kız bebek dünyaya getirdi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve eşi Canan Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan Aslan'ı ziyaret etti.

Vali Kumbuzoğlu, Elzem Meva adı verilen bebeği kucağına alarak sevdi.

Kumbuzoğlu, ziyaret sonrasında gazetecilere, 12 Ocak'ta şehit olan Gökhan Delen'in doğum gününde bir yeğeni olduğunu söyledi.

Şehidin ve yeni doğan bebeğin doğum günlerinin aynı olduğunu ifade ederek, "İnşallah minik yavrumuz dayısı gibi vatana, millete ve devlete hayırlı bir birey olur. Kendisine hayırlı bir ömür diliyorum. Çok heyecanlıyız, muhteşem bir olay oldu. Aslan ailesine hayırlar getirsin yavrumuz. Yavrumuzun da ömrü ay yıldızın gölgesinde bereketli olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray Piyade Irak Terör Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Füruzan neden soyadını kullanmıyor? 12 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı!
title