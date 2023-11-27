Üye Girişi
Haberler

Şehit Piyade Astsubay Necdet Çalış'ın Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın şehadet haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın şehadet haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve askeri yetkililer, Çalış'ın (29) şehadet haberini, Toktamış Mahallesi'nde yaşayan babası İsa ve annesi Sara Çalış'a verdi.

Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.

Çadıra gelen aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Çalış'ın 3 ay önce evlendiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Piyade Ceyhan Adana Terör Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title