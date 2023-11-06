Şehit Özbek'in cenazesi, memleketi Niğde'ye uğurlandı

SURİYE'de silah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in (25) cenazesi, Kilis'teki törenin ardından memleketi Niğde'ye gönderildi.

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek için Kilis'teki 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Protokol üyelerinin katıldığı törende, şehidin özgeçmişi okundu, dualar edildi. Törenin ardından şehidin cenazesi, helikopter ile memleketi Niğde'ye uğurlandı.