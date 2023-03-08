HELİKOPTERİ YÖNLENDİRİRKEN ŞEHİT OLAN ALBAY'IN ACI HABERİ, ESKİŞEHİR'DEKİ AİLESİNE VERİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta, kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50) acı haberi, Eskişehir'de yaşayan anne ve babasına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50) acı haberi, Eskişehir'de yaşayan anne ve babasına ulaştı. Şehit Adalıoğlu'nun anne ve babasının evinin olduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı'nda görevli olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, bir süre önce iki büyük depremle yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta görevlendirildi. Jandarma Pilot Kıdemli Albay Adalıoğlu, Kahramanmaraş Havalimanı'nda bir helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Filizer Sokak üzerinde oturan babası Bekir ve annesi Lütfiye Adalıoğlu'na, Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çelik ile Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından verildi. Gözyaşlarına boğulan Adalıoğlu çiftini yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Adalıoğlu'nun evinin olduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Şehit Adalıoğlu'nun cenazesi, bugün öğlen Reşadiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek. (DHA)