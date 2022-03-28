Sedat Peker Suç Örgütü Davası ertelendi

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 3'ü firari, 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bir kısım tutuksuz sanıklarının beyanlarının alındığı duruşma yarın görülmek üzere ertelendi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Bir kısım tutuksuz sanıklar beyanlarında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ayrı ayrı beraatlerini istedi. Mahkeme, beyanları alınamayan diğer tutuksuz sanıkların beyanlarının alınabilmesi için yarın görülmek üzere duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Ayrıca iddianamede örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen sanığın 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme', 'Tefecilik' ve 'Silahla kasten yaralama' suçlarından değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel