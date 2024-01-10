Şarkışla'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Etkinliği

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kahraman Köseoğlu İlkokulu öğrencileri haftanın önemine dikkati çekmek için beyaz bastonlarıyla yaya geçidinden geçti.

Okul müdürü Harun Eliş, her bireyin birer engelli adayı olduğunu söyledi.

Engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırma adına herkese görevler düştüğünü belirten Eliş, "Tüm öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan engelli bireylerimize karşı daha hassas ve daha duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.