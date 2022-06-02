ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2) - Haberler

ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2)
AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Görüntü Dökümü: Şanlıurfa kent merkezi görüntüsü Şehrin üzerindeki toz bulutu görüntüsü ŞANLIURFA - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz bulutu etkili oluyor.
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Şanlıurfa kent merkezi görüntüsü
Şehrin üzerindeki toz bulutu görüntüsü ŞANLIURFA - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz bulutu etkili oluyor. Şanlıurfa'da kent merkezinde toz bulutunun şehri kapladığı görüldü.
AA / Rauf Maltaş - Güncel