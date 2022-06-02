ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2) Görüntü Dökümü: Şanlıurfa kent merkezi görüntüsü Şehrin üzerindeki toz bulutu görüntüsü ŞANLIURFA - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz bulutu etkili oluyor. Görüntü Dökümü: Şanlıurfa kent merkezi görüntüsü Şehrin üzerindeki toz bulutu görüntüsü ŞANLIURFA - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz bulutu etkili oluyor. Şanlıurfa'da kent merkezinde toz bulutunun şehri kapladığı görüldü. AA / Rauf Maltaş - Güncel Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.