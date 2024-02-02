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Şanlıurfa Siverek'te deprem tatbikatı gerçekleştirildi

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Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Siverek ilçesinde senaryo gereği yaşanan depremin tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD ekipleri tarafından verilen 6 günlük eğitimin ardından yapılan tatbikatta, afet durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Siverek ilçesinde senaryo gereği yaşanan depremin tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğünce kamu çalışanlarına yönelik eğitimler kapsamında Siverek Belediyesince kurulan ekibe eğitim verildi.

Toplam 6 gün süren eğitimde ekibe, afet durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından Viranşehir kara yolu 5. kilometresindeki şantiye alanında senaryo gereği deprem alanı oluşturuldu.

Alanda cihazlarla dinleme yapılırken senaryo gereği enkaz altında kalan yaralılar çıkarıldı.

Siverek Belediyesi Harita Teknikeri Adem Öztürk, olası bir afete karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

AFAD ekiplerince verilen 6 günlük eğitimin ardından bugün tatbikat yaptıklarını belirten Öztürk, "Belediyemiz ekiplerine yönelik 6 günlük arama kurtarma teori eğitimin ardından bugün de uygulamalı olarak afet durumunda nasıl müdahale edilmesi gerektiğini, yaralıya nasıl müdahale edileceğini, kaos ortamında nasıl ekipçe takip edilmesi gerektiğini öğrendik. Deprem durumunda teknolojik aletlerle nasıl dinleme yapılacağı ve kullanılacağı, enkazdan çıkarma çalışması, hangi tekniklerle hareket edileceği anlatıldı." dedi.

Afet eğitimlerine katılan çalışanlara sertifika verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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