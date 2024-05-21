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Şanlıurfa Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

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Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu Şanlıurfa, Gaziantep, Amasya ve Mersin illerinde belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu Şanlıurfa, Gaziantep, Amasya ve Mersin illerinde belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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