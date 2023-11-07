Şanlıurfa'da yakıt tankeri içerisinde 58 kilogram skunk ele geçirildi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan uygulamada, bir yakıt tankerinde 58 kilogram skunk ele geçirildi ve araç sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakıt tankeri içerisinde 58 kilogram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilçe girişindeki uygulama noktasında bir yakıt tankerini durdurdu. Ekiplerce yapılan aramada, 58 kilogram skunk ele geçirdi.
Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel