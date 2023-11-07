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Şanlıurfa'da yakıt tankeri içerisinde 58 kilogram skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan uygulamada, bir yakıt tankerinde 58 kilogram skunk ele geçirildi ve araç sürücüsü gözaltına alındı.