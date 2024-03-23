Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Siverek-Çermik kara yolunda uygulama noktası oluşturuldu.

Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki S.Y, S.B. ve M.U. gözaltına alındı.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Siverek-Diyarbakır kara yolunda bir otomobilde 150 gram esrar ele geçirdi, araçtaki R.T. ve M.T'yi gözaltına aldı.