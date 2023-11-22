Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 12 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 12 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 12 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtıp çeşitli suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı. Polisin 2 ay süren çalışmasıyla kimliği belirlenen 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 25 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 5 tabanca, 277 bin 600 TL ve 800 bin TL değerinde çek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.