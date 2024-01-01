Şanlıurfa'da Sürücünün Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yaptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza sonucunda 3 araçta hasar meydana gelirken marketin önündeki bazı malzemeler de zarar gördü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yaptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şirinkuyu Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 YJC 46 plakalı otomobil, park halindeki 33 AOG 779 plakalı araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 araçta hasar meydana gelirken marketin önündeki bazı malzemeler ise zarar gördü.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.