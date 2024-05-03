Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah kaçakçılığı, yasa dışı silahlanma ve uyuşturucuya karşı etkili mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Jandarma tarafından Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığını aktaran Vali Şıldak, 6 adreste yapılan aramada 1 uzun namlulu silah, 16 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 763 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, bir miktar uyuşturucu, 3 uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildiğini duyurdu.