Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada sürücüler yara almadı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ş.B'nin kullandığı 63 EV 467 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolu 20'nci kilometresi Üçkuyu Mahallesi yakınlarında M.Ö. idaresindeki 06 GRE 28 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler yara almazken otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Kara Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title