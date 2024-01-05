Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada sürücüler yara almadı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ş.B'nin kullandığı 63 EV 467 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolu 20'nci kilometresi Üçkuyu Mahallesi yakınlarında M.Ö. idaresindeki 06 GRE 28 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler yara almazken otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.