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Şanlıurfa'da Küflenmiş Ceviz İçi Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi, Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ele geçirildi. İşletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince, Organize Sanayi Bölgesi'nde baklava üretimi yapan bir iş yerinin deposunda denetim gerçekleştirildi.

Denetimde koliler içinde küflenmiş ve kurtlanmış 11 ton ceviz içi ele geçirildi.

Ceviz içlerine imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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