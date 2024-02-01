Şanlıurfa'da İki Tır Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki tır çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.
E.İ. idaresindeki 19 KE 494 plakalı tır, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde B.T. yönetimindeki 46 DY 033 plakalı tırla çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.