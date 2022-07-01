Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile üyelerinin bulunduğu iki otomobil, Birecik- Nizip kara yolu ilçe çıkışında karşılaştı. Birbirinin önünü kesmeye çalışırken kazaya da neden olan olay, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı. AA / Müslüm Etgü - Güncel Şanlıurfa Birecik Nizip Güncel Haberler

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