Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile üyelerinin bulunduğu iki otomobil, Birecik- Nizip kara yolu ilçe çıkışında karşılaştı.

Birbirinin önünü kesmeye çalışırken kazaya da neden olan olay, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Şanlıurfa Birecik Nizip Güncel Haberler

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