Şanlıurfa'da Bağ Evlerinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karaköprü ilçesindeki bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüpheliler Ş.B. ve İ.H.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı motosiklet, 2 çapa makinesi, 2 kompresör, 6 motorlu testere, 4 dalgıç motor, 11 su motoru, 2 ot biçme makinesi, ilaçlama makinesi, 10 projektör, 2 televizyon, kaynak makinesi, demir kesme makası ile çok miktarda elektrik kablosu ve malzeme ele geçirildi.

İşlemleri için jandarmaya götürülen şüphelilerden Ş.B'nin hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu tespit edildi.