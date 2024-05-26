Şanlıurfa'da 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 kilo 360 gram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 7 kilo 360 gram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eğiplerince Birecik ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, 7 kilo 360 gram esrar ele geçirildi, şüpheli Y.A ve H.K. gözaltına alındı.