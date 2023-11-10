Şanlıurfa'da 26 Kişiyi Dolandırdığı İddiasıyla Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 26 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin, hayvan pazarında 137 büyükbaş ve 116 küçükbaş hayvan alarak 11 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 26 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmet Ö'ye ait 7 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, 7 büyükbaş hayvanın kendisini "Ali Erdoğan" olarak tanıtan ancak gerçek isminin Hıdır E. (50) olduğu anlaşılan kişi tarafından çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin farklı tarihlerde, Siverek Hayvan Pazarı'ndaki 26 esnaftan 137 büyükbaş, 116 küçükbaş hayvan alarak bu esnafı yaklaşık 11 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Zanlının adliyeye sevki sırasında dolandırıldığı belirtilen kişiler de kendisine tepki gösterdi.