Şanlıurfa'da 2 hemşireye tekmeli, yumruklu saldırı (2)
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TUTUKLANDILARŞanlıurfa'nın Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde 2 hemşireye saldırdığı için gözaltına alınan hasta yakınları İbrahim Halil Yamaç, Mustafa Yamaç ve Aslan Yeşilay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde 2 hemşireye saldırdığı için gözaltına alınan hasta yakınları İbrahim Halil Yamaç, Mustafa Yamaç ve Aslan Yeşilay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel