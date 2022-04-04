Şanlıurfa'da, 14 kişinin yaralandığı kavganın taraflarını Vali Erin barıştırdı

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, dün 14 kişinin yaralandığı kavganın ardından husumetli iki aile fertleri Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından barıştırıldı.

Uğurlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan birbirine akraba Çalışkan ve Erkan aileleri ekmek almak için girdikleri fırın sırası nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma iki aile yakınlarının katılmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Yolu trafiğe kapatarak birbirine taş ve sopalar ile saldıran kalabalık, ihbarla gelen ekiplerin zırhlı araçtan biber gazı ve tazyikli su ile yaptığı müdahale ile uzaklaştırıldı. Kavgada yaralanan 14 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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