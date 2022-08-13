SANCAKTEPE BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞLARA AŞURE İKRAMI

Sancaktepe Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla ilçede belirlenen dört noktada vatandaşlara aşure dağıttı.

Samandıra Saat Kulesi Meydanı, Yenidoğan Merkez Camii, Sarıgazi Demokrasi Caddesi ile İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dağıtılan aşureye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Aşure ikramında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Malumunuz Muarrem ayı aşure ayı demektir. Biz de mübarek aylarda bereketimizi paylaşalım diye aşure dağıtımı yapıyor, ilçemizin meydanlarında aşurelerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Aşurelerimizi önce Yenidoğan'da dağıttık, şimdi Sarıgazi'de dağıtıyoruz buradan sonra da Samandıra Meydan'da dağıtacağız. Bu mübarek günlerin bereketini hep birlikte yaşamak adına vatandaşlarımızla aşuremizi paylaşıyoruz" dedi.

?ORUCUMUZU TUTUP, AŞUREMİZİ PİŞİRİP HERKESLE PAYLAŞIRIZ?

59 yaşındaki Sultan Bengü de belediyeye teşekkür ederek ?Çok güzel yapmış, Allah kabul etsin. Bu ayda aşuremiz meşhurdur. Orucumuzu tutup, aşuremizi pişirip herkesle paylaşırız. Paylaşmak çok güzel o yüzden bu tür etkinliklerin devam etmesini isterim. Biz de her zaman aşureyi pişirip komşularımızla paylaşırız? diye konuştu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yoğun ilgi gören etkinlikte, aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi çocukları için kimi de eşi için dağıtılan aşureden alıp evine götürdü. Gün boyunca süren program kapsamında vatandaşlar aşureye doydu.