Samsunlu öğrenciler liselerarası futbol şampiyonasında ikinci oldu

Okul Sporları Gençler A Kadın Futbol Türkiye Şampiyonası finalinde İstanbul temsilcisi Özel Merter Final Anadolu Lisesi'ne 4-2 mağlup olan Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Halim Batur Spor Tesisleri'nde oynanan final karşılaşmasında Samsun temsilcisi ile İstanbul ekibi karşı karşıya geldi.

Turnuva boyunca başarılı performans ortaya koyarak finale yükselen Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı.

Okul Sporları Gençler A Kadın Futbol Türkiye Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Samsun ekibi, önemli bir başarıya imza attı.

Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesinin beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Metin Ateş, maçın ardından yaptığı açıklamada, final karşılaşmasının zorlu geçtiğini söyledi.

Rakip takım kadrosunda milli sporcuların bulunduğunu belirten Ateş, "Öğrencilerimiz sahada çok iyi mücadele etti. Yenildiğimiz için üzgünüz ancak seneye daha fazla çalışıp şampiyon olmakta kararlıyız. Kupayı Samsun'a getireceğiz." ifadesini kullandı.